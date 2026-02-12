«Больше электроэнергии взять неоткуда» — облэнерго об отключениях в Харькове

Сейчас Харьковщина не получает достаточного объема электроэнергии, объяснил пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко во время брифинга 12 февраля. Поэтому в городе и области вводят графики аварийных отключений.

«Сегодня поступает очень много вопросов о продолжительности графиков отключений и равномерности. Мы получаем очень ограниченный объем электроэнергии. На что он тратится? Во-первых, электроэнергия направляется на критическую инфраструктуру. Это теплообеспечение, водообеспечение, водоотвод, на работу метрополитена, наземного электротранспорта, больницы, военные госпитали, обеспечение Сил Обороны. И безусловно получают потребление харьковчан и жителей области», — отметил Скичко.

По его словам, сейчас в области действуют почасовые графики отключений, их продолжительность составляет около 16,5 часа в сутки. Также в Харькове и области вводятся аварийные графики.

«Потому что система передачи не может предоставить харьковскому региону достаточное количество электроэнергии. Это связано с постоянными ударами по объектам энергетики. Само энергооборудование Харьковоблэнерго может распределить всем потребителям достаточное количество, но оно не поступает в нужном количестве именно в регион. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить все те категории, которые я перечислил, электроэнергией хотя бы на несколько часов в сутки. Больше электроэнергии, к сожалению, сегодня взять нам неоткуда», — подчеркнули в облэнерго.

Не отключать дома с электрическим отоплением и электроплитами пока не могут.

«Дискретно выключать только такие уязвимые дома у нас нет возможности. Надо понять, что это реальность. Более того, если даже предположить, что была бы такая теоретическая возможность, то потребители других категорий, у кого газовые плиты, получающие централизованное электроотопление, они в таком случае оказались бы совсем без света», — объяснил Скичко.

Он заверил, что все специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденного энергооборудования.

«Но для этого нужно время, которого, к сожалению, нам враг пока не дает. Потому что все видят, что удары наносятся с интервалом 2-3 дня. Только приступают к восстановлению, сразу идут ракетно-дроновые атаки на энергетическое оборудование. Поэтому прошу всех с пониманием отнестись к такой ситуации. Мы принимаем многочисленные обращения, мы их анализируем, где можно, исправляем ситуацию. Но ведь надо понять, что, к сожалению, на сегодня света больше объемов не будет. Поэтому говорить, что кто-то со светом, а кто нет, анализ показывает, что большинство таких утверждений не соответствует действительности. А там, где какие-то отдельные дома есть со светом постоянно, они находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры. Но таких потребителей по Харькову не такое уж большое количество. И даже если их теоретически отключать, то это кардинально картину с подачи электроэнергии не изменит. Потому что здесь больше эмоции доминируют над здравым смыслом», — сказал Скичко.

Энергетики снова просят не названивать в call-центр облэнерго. Говорят: хорошо владеют ситуацией и от количества звонков продолжительность отключений не изменится.

«Поэтому прошу набраться терпения. Я понимаю, что люди истощены, но все в таком состоянии и энергетики, и жители Харькова, поэтому те эмоции, которые люди выражают, надо направлять на тех, кто виноват в такой ситуации. Это не энергетики, это не власть, это ВС РФ и политическое руководство страны-агрессора», — подытожил Скичко.