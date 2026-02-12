Аварийные отключения начались утром в Харькове и области

Сегодня, 12 февраля, в Харькове и области ввели графики аварийных отключений. Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений, акцентировали энергетики.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим», – добавили в облэнерго.