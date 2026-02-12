Live

Аварийные отключения начались утром в Харькове и области

Общество 07:21   12.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Аварийные отключения начались утром в Харькове и области Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Сегодня, 12 февраля, в Харькове и области ввели графики аварийных отключений. Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений, акцентировали энергетики.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим», – добавили в облэнерго.

Читайте также: Терехов требует света для Харькова, трагедия в Богодухове — итоги 11 февраля

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

12.02.2026
Аварийные отключения начались утром в Харькове и области
11.02.2026
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики
09.02.2026
Что со светом в Харькове и области: действуют почасовые и аварийные графики
04.02.2026
Аварийные отключения вновь начались в Харькове и области
03.02.2026
Был целенаправленный удар: в Харькове и области ввели аварийные отключения


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Аварийные отключения начались утром в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 07:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 12 февраля, в Харькове и области ввели графики аварийных отключений. Это необходимо для стабилизации ситуации в эергосистеме, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".