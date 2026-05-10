Психотропы распространяли в Харькове мужчина и женщина – могут сесть на 10 лет
В Харькове 30-летний мужчина и 23-летняя женщина распространяли PVP и метамфетамин с помощью «закладок», сообщает Нацполиция.
Свою «деятельность» они вели, в частности, в Шевченковском районе города.
Для связи с «клиентами» подозреваемые использовали мессенджер Telegram. 7 мая их разоблачили полицейские. Во время задержания у мужчины изъяли 19 пакетов и 3 ZIP-пакета с психотропным веществом PVP, у женщины – 20 свертков с психотропными веществами. Также при обыске по месту жительства фигурантов нашли еще более 280 свертков, которые подготовили для дальнейшего сбыта.
Мужчине и женщине сообщили о подозрении в незаконном обороте психотропных веществ. Им грозит от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Оба находятся под стражей с правом внесения залога.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: наркотики, Нацполиция, психотропы, синтетические наркотики, Харьков;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 14:55;