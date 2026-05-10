Live

Психотропы распространяли в Харькове мужчина и женщина – могут сесть на 10 лет

Происшествия 14:55   10.05.2026
Оксана Якушко
Психотропы распространяли в Харькове мужчина и женщина – могут сесть на 10 лет

В Харькове 30-летний мужчина и 23-летняя женщина распространяли PVP и метамфетамин с помощью «закладок», сообщает Нацполиция.

Свою «деятельность» они вели, в частности, в Шевченковском районе города.

Для связи с «клиентами» подозреваемые использовали мессенджер Telegram. 7 мая их разоблачили полицейские. Во время задержания у мужчины изъяли 19 пакетов и 3 ZIP-пакета с психотропным веществом PVP, у женщины – 20 свертков с психотропными веществами. Также при обыске по месту жительства фигурантов нашли еще более 280 свертков, которые подготовили для дальнейшего сбыта.

Мужчине и женщине сообщили о подозрении в незаконном обороте психотропных веществ. Им грозит от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Оба находятся под стражей с правом внесения залога.

Читайте также: Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
10.05.2026, 13:40
Число погибших из-за российского удара «Искандером» по Мерефе снова возросло
Число погибших из-за российского удара «Искандером» по Мерефе снова возросло
10.05.2026, 13:38
Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)
Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)
10.05.2026, 09:50
Смертельный пожар в Харькове: спасатели назвали причину возгорания
Смертельный пожар в Харькове: спасатели назвали причину возгорания
10.05.2026, 11:00
В Харькове – «прилет»: БпЛА попал в дом, среди пострадавших – дети (дополнено)
В Харькове – «прилет»: БпЛА попал в дом, среди пострадавших – дети (дополнено)
09.05.2026, 23:40
Психотропы распространяли в Харькове мужчина и женщина – могут сесть на 10 лет
Психотропы распространяли в Харькове мужчина и женщина – могут сесть на 10 лет
10.05.2026, 14:55

Новости по теме:

08.05.2026
Сеть аптек продавала наркотические препараты — ее разоблачили в Харькове
07.05.2026
16-летний парень получил подозрение в попытке торговли наркотиками
25.04.2026
Водитель под наркотиками хотел «откупиться» от копов – полиция открыла дело
22.04.2026
Сладости с наркотиками: скандальные кафе-шопы U420 закрыли в Харькове (видео)
13.04.2026
Харьковчанке, организовавшей наркобизнес на PVP, грозит 12 лет за решеткой


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Психотропы распространяли в Харькове мужчина и женщина – могут сесть на 10 лет», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 14:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 30-летний мужчина и 23-летняя женщина распространяли PVP и метамфетамин с помощью «закладок», сообщает Нацполиция.".