Психотропы распространяли в Харькове мужчина и женщина – могут сесть на 10 лет

В Харькове 30-летний мужчина и 23-летняя женщина распространяли PVP и метамфетамин с помощью «закладок», сообщает Нацполиция.

Свою «деятельность» они вели, в частности, в Шевченковском районе города.

Для связи с «клиентами» подозреваемые использовали мессенджер Telegram. 7 мая их разоблачили полицейские. Во время задержания у мужчины изъяли 19 пакетов и 3 ZIP-пакета с психотропным веществом PVP, у женщины – 20 свертков с психотропными веществами. Также при обыске по месту жительства фигурантов нашли еще более 280 свертков, которые подготовили для дальнейшего сбыта.

Мужчине и женщине сообщили о подозрении в незаконном обороте психотропных веществ. Им грозит от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Оба находятся под стражей с правом внесения залога.