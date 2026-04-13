Харьковчанке, организовавшей наркобизнес на PVP, грозит 12 лет за решеткой

Происшествия 21:41   13.04.2026
Оксана Якушко
В течение зимы 2026 года 49-летняя безработная жительница Харькова покупала психотропное вещество PVP, которое перепродавала клиентам, сообщает Харьковская областная прокуратура.

«Доза» стоила в зависимости от количества вещества: от 2 тыс. до 5 тыс. грн.

Правоохранители задержали харьковчанку, которая во время обыска выбросила с балкона квартиры 5 зип-пакетов с наркотиками. В общей сложности у нее обнаружили и изъяли более 250 г PVP, более 100 г каннабиса, почти 20 капсул наркотического вещества трамадола и электронные весы.
Женщину держат до суда под стражей.

Прокурор направил в суд обвинительный акт по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта опасного психотропного вещества и наркотических средств.

Обвиняемая признала вину в полном объеме, искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления. Дело рассмотрит Салтовский райсуд Харькова. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте также: Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно

Популярно
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
13.04.2026, 12:26
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса
13.04.2026, 16:08
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
13.04.2026, 22:00
Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину
Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину
13.04.2026, 17:54
Днем дождь и 13 тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области
Днем дождь и 13 тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области
13.04.2026, 19:59
Харьковчанке, организовавшей наркобизнес на PVP, грозит 12 лет за решеткой
Харьковчанке, организовавшей наркобизнес на PVP, грозит 12 лет за решеткой
13.04.2026, 21:41

Новости по теме:

09.04.2026
За решетку отправился бывший коп, торговавший наркотиками в Харькове
07.04.2026
На девять лет «сядет» наркокурьер из Харькова – чем он торговал
27.03.2026
Организовал дома наркопритон: подозревают харьковчанина (фото)
24.03.2026
За сутки задержали восемь человек – вероятно, у них нашли наркотики
11.03.2026
Продавали кокаин и экстази: межрегиональный наркобизнес накрыли в Харькове


