Харьковчанке, организовавшей наркобизнес на PVP, грозит 12 лет за решеткой

В течение зимы 2026 года 49-летняя безработная жительница Харькова покупала психотропное вещество PVP, которое перепродавала клиентам, сообщает Харьковская областная прокуратура.

«Доза» стоила в зависимости от количества вещества: от 2 тыс. до 5 тыс. грн.

Правоохранители задержали харьковчанку, которая во время обыска выбросила с балкона квартиры 5 зип-пакетов с наркотиками. В общей сложности у нее обнаружили и изъяли более 250 г PVP, более 100 г каннабиса, почти 20 капсул наркотического вещества трамадола и электронные весы.

Женщину держат до суда под стражей.

Прокурор направил в суд обвинительный акт по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта опасного психотропного вещества и наркотических средств.

Обвиняемая признала вину в полном объеме, искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления. Дело рассмотрит Салтовский райсуд Харькова. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.