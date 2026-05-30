Два человека погибли, четверо пострадали: Синегубов о сутках на Харьковщине

Фронт 09:02   30.05.2026
Виктория Яковенко
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 18 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов двое погибли, пострадали четыре человека.

«В поселке Белый Колодец погибли 65-летняя женщина и 46-летний мужчина, пострадал 60-летний мужчина; в селе Шестаково получил ранения 46-летний мужчина; в поселке Золочев испытала острую реакцию на стресс 67-летняя женщина; в селе Гусинка пострадал 34-летний мужчина», — рассказал Синегубов.

Враг выпустил на регион семь БпЛА типа «Герань-2», шесть «Молний», восемь FPV-дронов, тип еще 41 беспилотника устанавливают.

В результате обстрелов есть разрушения в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах, добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщает о 16 атаках на Харьковщине: где штурмовали оккупанты

  • • Дата публикации материала: 30 мая 2026 в 09:02;

