Два человека погибли, четверо пострадали: Синегубов о сутках на Харьковщине

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 18 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов двое погибли, пострадали четыре человека.

«В поселке Белый Колодец погибли 65-летняя женщина и 46-летний мужчина, пострадал 60-летний мужчина; в селе Шестаково получил ранения 46-летний мужчина; в поселке Золочев испытала острую реакцию на стресс 67-летняя женщина; в селе Гусинка пострадал 34-летний мужчина», — рассказал Синегубов.

Враг выпустил на регион семь БпЛА типа «Герань-2», шесть «Молний», восемь FPV-дронов, тип еще 41 беспилотника устанавливают.

В результате обстрелов есть разрушения в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах, добавил начальник ХОВА.