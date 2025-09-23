Live
Отгородиться от России болотами: Латвия хочет восстановить естественный барьер

Мир 11:38   23.09.2025
Оксана Горун
Отгородиться от России болотами: Латвия хочет восстановить естественный барьер Фото: НПП «Слобожанский»

В Министерстве обороны Латвии сообщили об инициативе «оживить» болота и другие водоемы на восточной границе, которой страна примыкает к России.

«Национальные вооруженные силы поддерживают ревитализацию исторических мест добычи торфа, пришедших в упадок, в болотные экосистемы, которые могут служить естественными барьерами на восточной границе», — заявила пресс-служба Минобороны Латвии.

По мнению ведомства, восстановление природы на местах, где исторически добывали торф, «может внести значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Программа, которую инициируют, предполагает восстановление болот, водоемов и лесов у границы с РФ.

«Восстановление болотных экосистем не только облегчает проведение оборонительных операций, но и позволяет сократить материальные, технические и кадровые затраты», — считают в латвийском Минобороны.

Добыча торфа в Латвии, 1932 год
Добыча торфа в Латвии, около 1932 года. Автор фото неизвестен. Источник: https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/36481/

Причем рассуждения об этом уже не теоретические. Сейчас в стране действует проект «Поддержка ревитализации исторических мест добычи торфа». Его реализуют несколько регионов. И идею «оживления» болот на восточной границе разрабатывают в рамках уже существующей программы. Для реализации проекта муниципалитеты планируют использовать средства профильной программы Европейского союза  — «Смягчение экономических, социальных и экологических последствий перехода к климатической нейтральности в наиболее пострадавших регионах» (она рассчитана до 2027 года).

Читайте также: «Звонкий сигнал» об изменении климата на Харьковщине зафиксировали ученые 📷

«Особенно важно сосредоточиться на тех исторических местах добычи торфа, где восстановление болотных экосистем наиболее непосредственно способствовало бы строительству Балтийской линии обороны на восточной границе», — подчеркнула пресс-служба Министерства обороны.

Автор: Оксана Горун
