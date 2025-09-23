Отгородиться от России болотами: Латвия хочет восстановить естественный барьер

В Министерстве обороны Латвии сообщили об инициативе «оживить» болота и другие водоемы на восточной границе, которой страна примыкает к России.

«Национальные вооруженные силы поддерживают ревитализацию исторических мест добычи торфа, пришедших в упадок, в болотные экосистемы, которые могут служить естественными барьерами на восточной границе», — заявила пресс-служба Минобороны Латвии.

По мнению ведомства, восстановление природы на местах, где исторически добывали торф, «может внести значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Программа, которую инициируют, предполагает восстановление болот, водоемов и лесов у границы с РФ.

«Восстановление болотных экосистем не только облегчает проведение оборонительных операций, но и позволяет сократить материальные, технические и кадровые затраты», — считают в латвийском Минобороны.

Причем рассуждения об этом уже не теоретические. Сейчас в стране действует проект «Поддержка ревитализации исторических мест добычи торфа». Его реализуют несколько регионов. И идею «оживления» болот на восточной границе разрабатывают в рамках уже существующей программы. Для реализации проекта муниципалитеты планируют использовать средства профильной программы Европейского союза — «Смягчение экономических, социальных и экологических последствий перехода к климатической нейтральности в наиболее пострадавших регионах» (она рассчитана до 2027 года).

«Особенно важно сосредоточиться на тех исторических местах добычи торфа, где восстановление болотных экосистем наиболее непосредственно способствовало бы строительству Балтийской линии обороны на восточной границе», — подчеркнула пресс-служба Министерства обороны.