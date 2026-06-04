Сегодня 4 июня 2026: какой день в истории

4 июня в Украине – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. В этот день 1917 года впервые вручили Пулитцеровские премии. В 1920-м подписали Трианонский мирный договор, лишивший Венгрию большей части территорий. В 1942-м началась главная морская битва Второй мировой – за атолл Мидуэй. В 1976-м прошел первый концерт группы «Sex Pistols». В 1989-м произошел кровавый разгон протеста на площади Тяньаньмэнь в Китае.

Праздники и памятные даты 4 июня

4 июня в Украине – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, День хозяйственных судов.

В мире: Международный день невинных детей – жертв агрессии.

Первый четверг июня – это Международный день консультанта по управлению.

Также сегодня: Международный день борьбы с кариесом, Международный день спойлера, Международный день корги.

4 июня в истории

4 июня 1783 года братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье впервые продемонстрировали свой воздушный шар. Подробнее.

4 июня 1917 года в Колумбийском университете (Нью-Йорк, США) впервые вручили Пулитцеровские премии. Подробнее.

4 июня 1920 года подписали Трианонский мирный договор между странами — победительницами Первой мировой войны и Венгрией. Подробнее.

4 июня 1942 года началась битва между Японией и США за атолл Мидуэй на Тихом океане. Она стала самой масштабной морской битвой времен Второй мировой – и к тому же решила дальнейшую судьбу «Тихоокеанской» части войны. Подробнее.

4 июня 1976 года состоялся концерт, который впоследствии музыкальные критики называли «изменившим мир». Но на тот момент зрителей было совсем немного – всего несколько десятков. В Lesser Free Trade Hall в Манчестере выступала группа Sex Pistols. Историческим это выступление считают, потому что в зале оказалась целая плеяда будущих звезд британского панка и многие после утверждали, что именно этот концерт вдохновил их на дальнейшее развитие в этом стиле. Немногочисленные посетители концерта со временем и сами вышли на сцену в составе разных групп.

«В этой небольшой группе были некоторые имена, которые помогли сформировать ход панк-музыки в течение следующего десятилетия: Говард Девото и Пит Шелли: их группа «Buzzcocks» получила огромную популярность и влияние в Великобритании как во время, так и после эпохи панка. Иэн Кертис, Бернард Самнер и Питер Хук. На следующий день Хук купил свою первую бас-гитару, и трое молодых манкунианцев стали группой. Эта группа — сначала под названием «Stiff Kittens», а позже «Warsaw» — была одной из самых известных и влиятельных среди всех ранних групп новой волны. Марк Э. Смит: после концерта Sex Pistols он основал The Fall, пост-панк группу, которая так и не создала настоящего хита, но повлияла на поколение последователей — от Nirvana до Franz Ferdinand. Стивен Патрик Моррисси, также известный как просто Моррисси — последний из этих известных личностей, сделавший себе имя, но один из самых успешных как лидер The Smiths в середине 1980-х, так и как сольный исполнитель впоследствии. Тони Уилсон: ведущий новостей на телевидении в Манчестере, вдохновившийся на создание звукозаписывающего лейбла «Factory Records», который помог сформировать преуспевающую манчестерскую сцену 1980-х и начала 1990-х годов», — пишет проект History.

Что касается самих Sex Pistols, то их аудитория стремительно начала расти, и группа быстро стала главным символом британского панка.

4 июня 1989 года произошло кровавое подавление силами армии Китая длительной массовой акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Против людей применили танки и стрелковое оружие. Подробнее.

Церковный праздник 4 июня

4 июня чтят память святителя Митрофана, Патриарха Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если на рассвете душно, то будет непогода.

Если 4 июня идет дождь, то будет дождь еще два дня.

Если уже расцвела маттиола, то лето будет теплым.

Что нельзя делать 4 июня

Нельзя купаться в открытых водоемах.

Нельзя бездельничать.