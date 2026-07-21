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Атака FPV: в Русской Лозовой российский дрон убил двух женщин в авто

Общество 19:40   21.07.2026
Елена Нагорная
Атака FPV: в Русской Лозовой российский дрон убил двух женщин в авто Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Вечером 21 июля военные РФ нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в селе Русская Лозовая Дергачевской громады. В результате атаки погибли две женщины.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Дрон поразил легковой автомобиль около 18:50, когда тот двигался по местной дороге. Обе пассажирки получили смертельные ранения, а водитель сумел выжить.

Как сообщала МГ «Объектив», электрички из Харькова в Дергачи не вернутся на маршрут как минимум до 22 июля включительно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Ранее он информировал о приостановке движения электричек в Дергачи из-за боевых действий и повреждений инфраструктуры. Возобновление планировалось после 20 июля.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 19:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 21 июля военные РФ нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в селе Русская Лозовая Дергачевской громады. В результате атаки погибли две женщины.".