Атака FPV: в Русской Лозовой российский дрон убил двух женщин в авто

Вечером 21 июля военные РФ нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в селе Русская Лозовая Дергачевской громады. В результате атаки погибли две женщины.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Дрон поразил легковой автомобиль около 18:50, когда тот двигался по местной дороге. Обе пассажирки получили смертельные ранения, а водитель сумел выжить.

Как сообщала МГ «Объектив», электрички из Харькова в Дергачи не вернутся на маршрут как минимум до 22 июля включительно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Малоданиловской громады Александр Гололобов. Ранее он информировал о приостановке движения электричек в Дергачи из-за боевых действий и повреждений инфраструктуры. Возобновление планировалось после 20 июля.

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