Трагедия на водоеме под Харьковом: утонула 11-летняя девочка

В Дергачевской громаде Харьковской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки на реке.

Сообщение о трагедии поступило в полицию 20 июля. По предварительным данным, трое детей упали в реку и начали тонуть. Подросток сумел вытащить одну из девочек, а вторую спасти не успел, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Впоследствии неравнодушные люди по просьбе детей достали девочку из водоема уже без признаков жизни и вызвали правоохранителей.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой «несчастный случай». Досудебное расследование продолжается.

Полицейские призывают родителей внимательно следить за досугом детей, не оставлять их без присмотра у водоемов и регулярно напоминать о правилах безопасности на воде.

Напомним, 6 июля в ГСЧС Харьковщины сообщали, что с начала лета на водоемах региона погибли 11 человек, среди них один ребенок.

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