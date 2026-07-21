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Трагедия на водоеме под Харьковом: утонула 11-летняя девочка

Происшествия 18:30   21.07.2026
Елена Нагорная
Трагедия на водоеме под Харьковом: утонула 11-летняя девочка Иллюстративное фото

В Дергачевской громаде Харьковской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки на реке.

Сообщение о трагедии поступило в полицию 20 июля. По предварительным данным, трое детей упали в реку и начали тонуть. Подросток сумел вытащить одну из девочек, а вторую спасти не успел, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Впоследствии неравнодушные люди по просьбе детей достали девочку из водоема уже без признаков жизни и вызвали правоохранителей.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой «несчастный случай». Досудебное расследование продолжается.

Полицейские призывают родителей внимательно следить за досугом детей, не оставлять их без присмотра у водоемов и регулярно напоминать о правилах безопасности на воде.

Напомним, 6 июля в ГСЧС Харьковщины сообщали, что с начала лета на водоемах региона погибли 11 человек, среди них один ребенок.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 18:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде Харьковской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки на реке.".