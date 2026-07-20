Сегодня 20 июля 2026: какой праздник и день в истории

20 июля в Украине День шахмат. В этот день в 2023 году началась история харьковской метрошколы. В 1969-м космический корабль США «Аполлон-11» совершил первую в истории человечества посадку на Луну. В 1944-м немецкие заговорщики реализовали наиболее успешное покушение на Гитлера. В 1917-м подписали Корфскую декларацию, запустившую процесс создания Югославии. В 1402-м произошло Ангорское сражение, в котором Тимур (Тамерлан) разбил султана Баязида I.

Праздники и памятные даты 20 июля

20 июля в Украине и мире – День шахмат.

В мире – Международный день Луны и День освоения космоса.

Третий понедельник июля – это День «Обнимите своих детей».

Также сегодня: Международный день торта, Всемирный день прыжка.

20 июля в истории

20 июля 1402 года состоялась Ангорская битва (также известная как битва при Анкаре). В ней войска тюрко-монгола Тимура (Тамерлана) разбили армию османского султана Баязида I. Подробнее.

20 июля 1917 года подписали Корфскую декларацию, согласно которой южнославянские народы (в том числе те, чьи земли входили в Австро-Венгрию) образовывали свое государство – Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Подробнее.

20 июля 1924 года учредили Международную шахматную федерацию. Именно поэтому в этот день в мире и Украине – День шахмат.

20 июля 1944 года произошло самое известное (и самое результативное) покушение на Адольфа Гитлера. Подробнее.

20 июля 1969 года космический корабль США «Аполлон-11» совершил первую в истории человечества посадку на Луну. В экипаж входили Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Подробнее.

20 июля 2023 года началась история метрошколы в Харькове. В этот день мэр Игорь Терехов заявил, что детей будут учить в метро, ​​чтобы обезопасить от российских ракет. Подробнее.

Церковный праздник 20 июля

20 июля чтят память пророка Ильи. Подробнее.

Народные приметы

Если 20 июля кошка активно умывается, сосредоточившись на морде, будет похолодание.

Если идет дождь, то сырая погода продлится долго, а остаток года будет неурожайным.

Что нельзя делать 20 июля

Нельзя собирать ягоды, охотиться и рыбачить.

Нельзя купаться в открытых водоемах.

Нельзя ходить в лес.