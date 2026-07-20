Направление Казачьей Лопани остается угрожающим — Синегубов (видео)

Район поселка Казачья Лопань на севере Харьковской области остается одним из угрожающих участков фронта, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг атакует и север нашей территории, северо-восточное направление, Изюмское направление — точно так же. Фронт у нас стабилен, но все равно опасным остается направление Казачьей Лопани, это на севере территории. Волчанское направление, Купянское актуально для врага, для попытки продвижения вглубь территории, однако успехов нет, и там наши воины активно уничтожают вражеские силы», — рассказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон

Также глава ХОВА подчеркнул необходимость усиления РЭБ и пассивной защиты.

«С начала года ВСУ сбили более 2 тысяч воздушных целей, преимущественно это «Шахеды», и только за июнь было сбито 476 воздушных целей, то есть значительно больше в сравнении с прошлым отчетным периодом. И, конечно, мы будем и дальше укрепляться, то есть это комплексный вопрос», — отметил Синегубов.

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