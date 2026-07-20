Нарубил на новое дело: под Купянском задержали экс-коллаборанта

В Купянском районе правоохранители разоблачили местного жителя, который после судимости за коллаборационную деятельность устроил незаконную вырубку деревьев. Ущерб территориальной громаде превышает 110 тысяч гривен.

В конце января 2026 года житель села Семеновка приехал в полезащитную лесополосу с бензопилой. Не имея никаких разрешительных документов, он спилил 14 ясеней, загрузил их в прицеп трактора и планировал отвезти на продажу, сообщили в областной прокуратуре.

Однако в тот же день мужчину остановили сотрудники полиции и изъяли незаконно срубленную древесину.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту незаконной вырубки деревьев в защитных лесных насаждениях, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ).

Как сообщала МГ «Объектив», в Чугуевском районе правоохранители дома у местного жителя изъяли более полутысячи кустов мака и конопли.