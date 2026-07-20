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Нарубил на новое дело: под Купянском задержали экс-коллаборанта

Происшествия 20:47   20.07.2026
Елена Нагорная
Нарубил на новое дело: под Купянском задержали экс-коллаборанта

В Купянском районе правоохранители разоблачили местного жителя, который после судимости за коллаборационную деятельность устроил незаконную вырубку деревьев. Ущерб территориальной громаде превышает 110 тысяч гривен.

В конце января 2026 года житель села Семеновка приехал в полезащитную лесополосу с бензопилой. Не имея никаких разрешительных документов, он спилил 14 ясеней, загрузил их в прицеп трактора и планировал отвезти на продажу, сообщили в областной прокуратуре.

Однако в тот же день мужчину остановили сотрудники полиции и изъяли незаконно срубленную древесину.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту незаконной вырубки деревьев в защитных лесных насаждениях, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ).

Как сообщала МГ «Объектив», в Чугуевском районе правоохранители дома у местного жителя изъяли более полутысячи кустов мака и конопли.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 20:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе правоохранители разоблачили местного жителя, который после судимости за коллаборационную деятельность устроил незаконную вырубку деревьев.".