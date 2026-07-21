FPV били по машинам и АЗС, «Италмас» атаковал дом – пятеро пострадавших

В Харьковской облпрокуратуре проинформировали, что из-за вражеских атак в Харькове пострадали пятеро людей. По данным правоохранителей, россияне били по трем районам – Шевченсковскому, Немышлянскому и Киевскому.

Около 22:25 FPV-дрон атаковал припаркованное авто в Шевченковском районе – обошлось без пострадавших.

Еще один FPV-дрон ударил по АЗС в Киевском районе около 00:05. Там в результате попадания также повреждено авто. Пострадавших из-за «прилета» нет.

«Около 04:05 российская армия нанесла удар БпЛА, предварительно типа «Италмас», по Немышлянскому району Харькова. В результате попадания поврежден частный жилой дом, возник пожар. Острую реакцию на стресс получили пять человек: двое мужчин, две женщины и 13-летняя девочка», – добавили в прокуратуре.