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FPV били по машинам и АЗС, «Италмас» атаковал дом – пятеро пострадавших

Происшествия 08:40   21.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
FPV били по машинам и АЗС, «Италмас» атаковал дом – пятеро пострадавших

В Харьковской облпрокуратуре проинформировали, что из-за вражеских атак в Харькове пострадали пятеро людей. По данным правоохранителей, россияне били по трем районам – Шевченсковскому, Немышлянскому и Киевскому. 

Около 22:25 FPV-дрон атаковал припаркованное авто в Шевченковском районе – обошлось без пострадавших.

Обстрелы Харькова 21 июля

Еще один FPV-дрон ударил по АЗС в Киевском районе около 00:05. Там в результате попадания также повреждено авто. Пострадавших из-за «прилета» нет.

Обстрелы Харькова 21 июля

«Около 04:05 российская армия нанесла удар БпЛА, предварительно типа «Италмас», по Немышлянскому району Харькова. В результате попадания поврежден частный жилой дом, возник пожар. Острую реакцию на стресс получили пять человек: двое мужчин, две женщины и 13-летняя девочка», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 08:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре проинформировали, что из-за вражеских атак в Харькове пострадали пятеро людей. По данным правоохранителей, россияне били по трем районам".