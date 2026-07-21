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Ночью россияне атаковали Чугуевщину: около тысячи людей без света

Происшествия 10:05   21.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночью россияне атаковали Чугуевщину: около тысячи людей без света

Около 03:20 ночью 21 июля россияне обстреляли село Каменная Яруга. 

По информации мэра Галины Минаевой, в результате обстрела повреждены частные дома, также пострадал человек.

«Ему оказывается медицинская помощь. Повреждены около 15 частных домов и три единицы транспорта. В настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий обстрела: на месте работает городская комиссия по вопросам поврежденного имущества, и начинаются работы по закрытию контуров поврежденных домов», – писала Минаева.

Вскоре стало известно, что в результате ударов около тысячи абонентов остались без света.

«Возобновление электроснабжения начнется сразу, как только закончат работу взрывотехники. Обе службы работают в тесном взаимодействии и стараются как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома жителей», – добавила мэр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 10:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 03:20 ночью 21 июля россияне обстреляли село Каменная Яруга.  По информации мэра Галины Минаевой, в результате обстрела повреждены частные…".