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Ночью РФ попала по дому и парку – какие разрушения

Происшествия 07:10   16.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночью РФ попала по дому и парку – какие разрушения

Ночью 16 июля россияне ударили по трем районам Харькова – Киевскому, Шевченковскому и Немышлянскому. Враг атаковал город ударными БпЛА. 

По информации мэра Игоря Терехова, враг бил по Харькову «Шахедами». Известно, что в Немышлянском районе прилетело по гаражному кооперативу и дому.

«В результате «прилета» загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения», – уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Шевченковском – «прилет» зафиксировали на территории парка.

«В результате удара повреждено здание кинотеатра, парковка и теннисные корты», – добавил Терехов.

Подробностей об ударе по Киевскому району на данный момент нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 07:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 16 июля россияне ударили по трем районам Харькова – Киевскому, Шевченковскому и Немышлянскому. Враг атаковал город ударными БпЛА. ".