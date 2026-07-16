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Два десятка штурмов отбили СОУ на Харьковщине

Украина 08:10   16.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Два десятка штурмов отбили СОУ на Харьковщине

В Генштабе ВСУ рассказали, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 20 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Старицы, Артельного, Избицкого, Графского, Лимана, Вильчи, Колодезного, Кутьковки, Шевьяковки, Хатнего и Амбарного.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться пять раз около Купянска, Новоплатоновки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 295 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9922 дрона-камикадзе и осуществил 3148 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили данные о потерях РФ:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 08:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Генштабе ВСУ рассказали, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 20 боев. ".