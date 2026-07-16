Два десятка штурмов отбили СОУ на Харьковщине

В Генштабе ВСУ рассказали, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 20 боев.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Старицы, Артельного, Избицкого, Графского, Лимана, Вильчи, Колодезного, Кутьковки, Шевьяковки, Хатнего и Амбарного.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться пять раз около Купянска, Новоплатоновки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 279 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 295 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9922 дрона-камикадзе и осуществил 3148 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили данные о потерях РФ: