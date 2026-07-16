Куда попали ночью россияне в Харькове – в ГСЧС показали фото

Последствия российских «прилетов» по Харькову в ночь на 16 июля показали в ГУ ГСЧС.

«В Немышлянском районе города в результате попадания ударного беспилотника на территории частного домовладения возник пожар хозяйственного сооружения. Пожар ликвидирован», – пишут в ГСЧС.

Также ночью прилетело по центральному парку. Кроме того, зафиксировано попадание на открытых территориях в Харькове и пригороде, добавили спасатели.

Напомним, ночью 16 июля россияне ударили по трем районам Харькова – Киевскому, Шевченковскому и Немышлянскому. Враг атаковал город ударными БпЛА. По информации мэра Игоря Терехова, враг бил по Харькову «Шахедами». Известно, что в Немышлянском районе прилетело по гаражному кооперативу и дому. Загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. В Шевченковском – «прилет» зафиксировали на территории парка. В результате удара повреждено здание кинотеатра, парковка и теннисные корты, добавил Терехов.

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