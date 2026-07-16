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Куда попали ночью россияне в Харькове – в ГСЧС показали фото

Происшествия 08:31   16.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Куда попали ночью россияне в Харькове – в ГСЧС показали фото

Последствия российских «прилетов» по Харькову в ночь на 16 июля показали в ГУ ГСЧС.

«В Немышлянском районе города в результате попадания ударного беспилотника на территории частного домовладения возник пожар хозяйственного сооружения. Пожар ликвидирован», – пишут в ГСЧС.

Последствия ударов по Харькову 16 июля

Также ночью прилетело по центральному парку. Кроме того, зафиксировано попадание на открытых территориях в Харькове и пригороде, добавили спасатели.

Последствия ударов по Харькову 16 июля

Напомним, ночью 16 июля россияне ударили по трем районам Харькова – Киевскому, Шевченковскому и Немышлянскому. Враг атаковал город ударными БпЛА. По информации мэра Игоря Терехова, враг бил по Харькову «Шахедами». Известно, что в Немышлянском районе прилетело по гаражному кооперативу и дому. Загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. В Шевченковском – «прилет» зафиксировали на территории парка. В результате удара повреждено здание кинотеатра, парковка и теннисные корты, добавил Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 08:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия российских «прилетов» по Харькову в ночь на 16 июля показали в ГУ ГСЧС.".