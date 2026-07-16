Куди влучили вночі росіяни в Харкові – у ДСНС показали фото

Наслідки російських “прильотів” по Харкову в ніч проти 16 липня показали в ГУ ДСНС.

“У Немишлянському районі міста внаслідок влучання ударного безпілотника на території приватного домоволодіння виникла пожежа господарської споруди. Пожежу ліквідовано”, – пишуть у ДСНС.

Також уночі прилетіло по центральному парку. Крім того, зафіксовано влучання на відкритих територіях у Харкові та передмісті, додали рятувальники.

Нагадаємо, вночі 16 липня росіяни вдарили по трьох районах Харкова – Київському, Шевченківському та Немишлянському. Ворог атакував місто ударними БпЛА. За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог бив по Харкову «шахедами». Відомо, що у Немишлянському районі прилетіло по гаражному кооперативу та будинку. Зайнялася господарська споруда на території приватного домоволодіння, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У Шевченківському – “приліт” зафіксували на території парку. Внаслідок удару пошкоджена будівля кінотеатру, парковка та тенісні корти, додав Терехов.