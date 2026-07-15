16 липня заборонять рух транспорту у центрі Харкова

У четвер, 16 липня, з 9:00 до 18:00 рух транспорту на майдані Благовіщенському в напрямку руху до Соборного узвозу, на ділянці від вул. Різдвяної до Соборного узвозу, буде заборонений.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Різдвяною, вул. Полтавський Шлях, майданом Сергіївським, узвозом Соборним та іншими прилеглими вулицями.

Тимчасове обмеження позначиться і на русі тролейбуса №11, який 16 липня ходитиме наступним чином:

частина 1: при русі до майдану Конституції об’їжджатиме закриту ділянку за рахунок автономного ходу (бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції);

частина 2: курсуватиме від розворотного кола «Пр. Дзюби» до розворотного кола «Бул. Гончарівський».