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У матері в Харкові, яка била хлопчика на вулиці, вилучили дітей – поліція 📹

Суспільство 12:12   15.07.2026
Вікторія Яковенко
У матері в Харкові, яка била хлопчика на вулиці, вилучили дітей – поліція 📹

Напередодні, 14 липня, у соцмережах з’явилось відео на якому жінка била хлопчика на вулиці. Правоохоронці вже встановили особу матері, у неї забрали дітей.

Автор відео зазначив, що вже «неодноразово бачила, як жінка б’є цього хлопчика».

Відео: Женя Зуб

На інцидент одразу відреагували правоохоронці. Зокрема, керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша заявив, що особисто розбиратиметься в ситуації.

«Відео з побиттям дитини у Шевченківському районі Харкова не залишилося поза моєю увагою. Я особисто розбиратимуся в цій ситуації. Для мене принципово встановити всі обставини та забезпечити дитині безпеку і захист, на які вона має безумовне право», – зазначив Папуша.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що під час перевірки встановили особу, причетну до події. Нею виявилася 48-річна місцева мешканка.

«Встановлено, що жінка раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП за невиконання батьківських обов’язків. Задля безпеки дітей їх вилучено із сім’ї та доставлено до медзакладу для проведення обстеження та надання необхідної допомоги», – додали у поліції.

Відео: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці продовжують зʼясовувати усі обставини події. Інформацію про інцидент готуються внести до ЄРДР за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

женщина била ребенка в Харькове

женщина била ребенка в Харькове

женщина била ребенка в Харькове

женщина била ребенка в Харькове

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 12:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 14 липня, у соцмережах з’явилось відео на якому жінка била хлопчика на вулиці. Правоохоронці вже встановили особу матері, у неї забрали дітей.".