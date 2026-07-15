Live

Двоє загиблих та 16 постраждалих – про наслідки атак РФ повідомив Синєгубов

Події 08:56   15.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих та 16 постраждалих – про наслідки атак РФ повідомив Синєгубов

Внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби на Харківщині загинули двоє людей, 16 – постраждали. Про це у зведенні 15 липня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Слатине Дергачівської громади загинула 50-річна жінка, вибухових поранень зазнала 72-річна жінка, гостру реакцію на стрес отримали жінки 65 і 87 років та 75-річний чоловік; у с. Безмятежне Шевченківської громади зазнав поранень 75-річний чоловік, гостра реакція на стрес – у 75-річної жінки; у м. Ізюм поранено жінок 68 і 49 років та 48-річного чоловіка, гострої реакції на стрес зазнали жінки 64 і 70 років, також постраждала працівниця ДСНС; у м. Дергачі зазнали поранень 54-річний чоловік і 76-річна жінка; у м. Харків травмовано 63-річного чоловіка; у сел. Золочів зазнав поранень 60-річний чоловік; на трасі біля с. Березівка Золочівської громади загинув 61-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

Протягом минулої доби по регіоні вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • вісім КАБів;
  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • 12 БпЛА типу «Молния»;
  • п’ять fpv-дронів;
  • 32 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Читайте також: На Харківщині було 13 боїв – де важче, повідомив Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

КАБи вдарили по Ізюму: постраждали три жінки, серед них співробітниця ДСНС
КАБи вдарили по Ізюму: постраждали три жінки, серед них співробітниця ДСНС
15.07.2026, 09:10
Сьогодні 15 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 липня 2026: яке свято та день в історії
15.07.2026, 06:00
Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 15 липня у Харкові й області
Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 15 липня у Харкові й області
14.07.2026, 21:33
Новини Харкова — головне 15 липня: як минула ніч, бої
Новини Харкова — головне 15 липня: як минула ніч, бої
15.07.2026, 09:01
Новини Харкова — головне 14 липня: удар “Бандеролі”, БпЛА влетів у квартиру
Новини Харкова — головне 14 липня: удар “Бандеролі”, БпЛА влетів у квартиру
14.07.2026, 22:03
До кінця липня в місті перекриватимуть частину проспекту Героїв Харкова
До кінця липня в місті перекриватимуть частину проспекту Героїв Харкова
15.07.2026, 07:18

Новини за темою:

15.07.2026
КАБи вдарили по Ізюму: постраждали три жінки, серед них співробітниця ДСНС
15.07.2026
На Харківщині було 13 боїв – де важче, повідомив Генштаб
14.07.2026
Ножицями вдарила знайомого у груди: інцидент на вулиці міста на Харківщині
14.07.2026
Куп’янськ став кілзоною, більша частина міста під контролем СОУ – Бутусов 📹
14.07.2026
Вранці під атакою ЗС РФ опинився Чугуїв – куди вдарили (доповнено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє загиблих та 16 постраждалих – про наслідки атак РФ повідомив Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 08:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби на Харківщині загинули двоє людей, 16 – постраждали. Про це у зведенні 15 липня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".