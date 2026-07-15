Двоє загиблих та 16 постраждалих – про наслідки атак РФ повідомив Синєгубов

Внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби на Харківщині загинули двоє людей, 16 – постраждали. Про це у зведенні 15 липня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Слатине Дергачівської громади загинула 50-річна жінка, вибухових поранень зазнала 72-річна жінка, гостру реакцію на стрес отримали жінки 65 і 87 років та 75-річний чоловік; у с. Безмятежне Шевченківської громади зазнав поранень 75-річний чоловік, гостра реакція на стрес – у 75-річної жінки; у м. Ізюм поранено жінок 68 і 49 років та 48-річного чоловіка, гострої реакції на стрес зазнали жінки 64 і 70 років, також постраждала працівниця ДСНС; у м. Дергачі зазнали поранень 54-річний чоловік і 76-річна жінка; у м. Харків травмовано 63-річного чоловіка; у сел. Золочів зазнав поранень 60-річний чоловік; на трасі біля с. Березівка Золочівської громади загинув 61-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

Протягом минулої доби по регіоні вдарило таке озброєння:

дві ракети;

вісім КАБів;

11 БпЛА типу “Герань-2”;

12 БпЛА типу «Молния»;

п’ять fpv-дронів;

32 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.