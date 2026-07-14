Вранці під атакою ЗС РФ опинився Чугуєв – куди вдарили (доповнено)

Вранці 14 липня мер Галина Мінаєва повідомила, що росіяни атакували Чугуєв.

Доповнено об 11:45. За інформацією Мінаєвої, постраждалих через “приліт” немає.

“Внаслідок сьогоднішнього прильоту пошкодження вікон та дверей отримали два багатоквартирні будинки. Стан їх покрівель також обстежується”, – написала мер.

На місці вже працюють усі профільні служби, які ліквідують наслідки атаки.

“Ворог наніс удар по непрацюючому підприємству на території Чугуєва. На місці виникла пожежа”, – передає Мінаєва.

Наслідки удару та інформація про постраждалих ще встановлюються.

Нагадаємо, вранці 14 липня росіяни випустили дрон-ракету «Бандероль» по Слобідському району Харкова. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що постраждалих через удар немає. Наслідки атаки ще уточнюють.

Раніше МГ «Об’єктив» також повідомляла, що напередодні внаслідок ударів РФ постраждали 11 мешканців Харківщини. Серед них – 11-річна дівчинка.