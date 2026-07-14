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Складніша ситуація на півночі від Харкова – де ЗСУ відбивали штурми

Україна 08:09   14.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Складніша ситуація на півночі від Харкова – де ЗСУ відбивали штурми

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 18 бойових зіткнень на Харківщині.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 15 разів у районі Вовчанська, Фиголівки, Стариці, Лимана, Ізбицького, Зарубинки, Гоптівки, Вільчі та Охрімівки.

На Куп’янському – СОУ відбили три атаки ворога біля Подолів та Голубівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 77 авіаційних ударів, скинувши 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8673 дрони-камікадзе та здійснив 2903 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 41 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.

Також Генштаб оновив дані про втрати ворога:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 08:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 18 бойових зіткнень на Харківщині.".