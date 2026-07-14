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Сложнее ситуация на севере от Харькова – где ВСУ отбивали штурмы

Украина 08:09   14.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сложнее ситуация на севере от Харькова – где ВСУ отбивали штурмы

В течение минувших суток Генштаб ВСУ зафиксировал 18 боестолкновений на Харьковщине.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 15 раз в районе Волчанска, Фиголовки, Старицы, Лимана, Избицкого, Зарубинки, Гоптовки, Вильчи и Охримовки.

На Купянском – СОУ отбили три атаки врага около Подолов и Голубовки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 244 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 77 авиационных ударов, сбросив 249 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8673 дрона-камикадзе и произвел 2903 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 41 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также Генштаб обновил данные о потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток Генштаб ВСУ зафиксировал 18 боестолкновений на Харьковщине.".