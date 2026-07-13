Берем детей из Люботина, Холодной горы: подземный садик открыли под Харьковом

Под Харьковом, в поселке Песочин, заработал первый подземный детский сад в Украине.

«Сегодня стартует запуск работы подземного детского сада в Песочине – первого в стране, первого в Харьковской области», – презентует заведение начальник ХОВА Олег Синегубов.

Согласно проекту, детсад в одну смену вмещает 226 человек — детей и воспитателей. Уже сейчас в садике сформировали 21 группу для малышей от трех лет, в том числе инклюзивную. Дети будут посещать заведение с 08:00 до 13:00. Если заявок будет больше — садик будет работать в две смены, и это позволит охватить более 500 дошкольников, рассказала директор Оксана Ноздрина.

«Наши родители очень долго это ждали открытия садика. Из-за такой ситуации с безопасностью дети уже четыре года сидят дома. А детям, особенно от трех лет, очень нужно живое общение. Мы берем детей из громад, но если приходят дети из Люботина, с Холодной Горы, мы их тоже берем. И из семей переселенцев у нас было 36 детей, сейчас затрудняюсь ответить, сколько на 1 сентября будет», — поделилась Ноздрина.

По данным Синегубова, безопасное сооружение стоило около 180 миллионов гривен и полностью автономно. Проект разрабатывали с учетом уже имеющихся рядом сооружений, с которыми сад образует цельный дошкольный комплекс. Построили детсад за счет местного, областного и бюджета громады. А еще – государственных средств.

«Здесь построено полностью подземное сооружение в виде бомбоубежища. Как бомбоубежище, поскольку это сооружение двойного назначения, оно рассчитано более, чем на тысячу людей, которые могут укрываться здесь непосредственно. Здание полностью автономно, это противорадиационное укрытие с отдельными фильтрами, водой, безопасностью и автономностью энергопотребления», – перечисляет удобства подземного детсада Синегубов.