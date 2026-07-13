Макет танка Т-34 украли с мемориала на Харьковщине: повреждены могилы

Правоохранители сообщили, что неизвестные повредили мемориальный комплекс на территории центрального кладбища в селе Изюмского района и украли макет танка.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что 11 июля получили сообщение о повреждении мемориального комплекса на территории центрального кладбища в селе Оскол.

«При осмотре места происшествия полицейские предварительно установили, что неизвестные демонтировали и украли макет танка Т-34, установленный на постаменте как элемент мемориального комплекса. В результате противоправных действий повреждены постамент и места захоронения», — отметили полицейские.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы.

Продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства и лица, причастные к совершению правонарушения.

Правоохранителя просят всех, кто владеет любой информацией, которая может помочь установить обстоятельства произошедшего, сообщить об этом по номеру 102.

Напомним, масштабные повреждения памятников на кладбище обнаружили в Балаклее. Сообщения о преступлении полицейские получили 20 июня. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, повреждено около 90 памятников.

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