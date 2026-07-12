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Первое бомбоубежище для экспонатов хотят построить на Харьковщине

Оригинально 15:45   12.07.2026
Елена Нагорная
Николь Костенко-Лагутина
Первое бомбоубежище для экспонатов хотят построить на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов объяснил журналистам, что большинство объектов культурного наследия вывезли из Харьковщины еще в 2022 году. Однако есть те, которые невозможно транспортировать – для них хотят построить специальное бомбоубежище. 

Синегубов отметил: некоторые экспонаты могут повредиться во время транспортировки, ввиду этого вывезти их невозможно. Однако создали проект специального бомбоубежища – оно может стать первым и единственным в Украине, – где удастся спрятать ценные для региона объекты от российских обстрелов. Его предварительная стоимость – 250 миллионов гривен.

 

«Мы уже направили письма правительству, Кабинету министров Украины с таким предложением. Конечно, ограниченное финансирование, мы все понимаем. Далее, возможно, будем привлекать международных партнеров в реализацию этого проекта. Однако, конечно, на первом месте у нас дети, школы, подземные детские сады», – констатировал Синегубов.

Он также добавил, что всего в Харьковской области насчитывается больше десяти тысяч объектов культурного наследия. Уже полностью разрушены или частично повреждены – около 300.

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Автор: Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2026 в 15:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "днако есть те, которые невозможно вывезти – для них хотят построить специальное бомбоубежище. ".