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«Не можем ждать». Консервацию художественного музея начали в Харькове 📹

Общество 17:50   11.07.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Не можем ждать». Консервацию художественного музея начали в Харькове 📹

В Харьковском художественном музее, который 14 июня пострадал из-за удара вражеского БпЛА, начался первый этап восстановления, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате удара вражеского «Шахеда» была разрушена часть здания, были разрушены крыши. Сейчас проведены все исследования по конструктивам, какую нагрузку они могут нести. Сейчас мы приступили к противоаварийным, консервационным работам вместе с нашими подразделениями ГСЧС. Это согласованная позиция с Министром внутренних прав», – говорит Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

По его словам, на первом этапе должны полностью закрыть крышу здания, чтобы сохранить музей от дальнейшего разрушения от осадков.

консервация художественного музея в Харькове

 

консервация художественного музея в Харькове
Фото: Олег Синегубов
консервация художественного музея в Харькове
Фото: Олег Синегубов

«Далее закроем оконные проемы, полностью проведем консервационные работы этого здания. Далее параллельно будем разрабатывать проект по восстановлению. Подразделения ГСЧС выполняют собственными силами эти работы. Почему привлекли именно подразделения ГСЧС? Потому что проект по консервации, дальше тендеры разрабатывать достаточно долго, мы не можем ждать, потому что объект культурного наследия будет просто разрушаться. Если делать через тендеры, то мы, возможно, только в конце этого года могли бы технически, юридически приступить к выполнению работ”, — объяснил начальник ХОВА.

Он уточнил, что сейчас к работам привлекли более 20 спасателей и восемь единиц спецтехники ГСЧС Харьковщины и мобильного спасательного центра быстрого реагирования «Сумы».

консервация художественного музея в Харькове
Фото: Олег Синегубов
консервация художественного музея в Харькове
Фото: Олег Синегубов

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что уже расчистили более 700 кв. м кровли, демонтировали 15 тонн деревянных и металлических конструкций, а также вывезли 12 тонн строительного мусора. Работы продолжаются.

Напомним, 14 июня враг атаковал Харьков «Шахедами». После удара российского БпЛА в Художественном музее произошел пожар. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, вспыхнули крыша и чердак, а вода во время тушения попала в экспозиционные залы. Работать на месте было опасно: была угроза обвала, постоянно звучала воздушная тревога, но спасатели, музейщики, журналисты, неравнодушные харьковчане и Терехов выносили картины. «Самые ценные экспонаты обезопасили еще в начале полномасштабной войны, поэтому главное — сохранено. В то же время были повреждены произведения графики и современного искусства из частных коллекций, которые находились в музее на временном хранении», — информировал мэр.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 17:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском художественном музее, который 14 июня пострадал из-за удара вражеского БпЛА, начался первый этап восстановления, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".