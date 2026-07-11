“Не можемо чекати”. Консервацію художнього музею розпочали в Харкові 📹

У Харківському художньому музеї, який 14 червня постраждав через удар ворожого БпЛА, розпочався перший етап відновлення, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок удару ворожого “шахеда” була зруйнована частина будівлі, були зруйновані дахи. Наразі проведені всі дослідження щодо конструктивів, яке навантаження вони можуть нести. Наразі ми приступили до протиаварійних, консерваційних робіт разом з нашими підрозділами ДСНС. Це узгоджена позиція з міністром внутрішніх прав”, – каже Синєгубов, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

За його словами, на першому етапі мають повністю закрити дах будівлі, щоб зберегти музей від подальшої руйнації від опадів.

“Далі позакриваємо віконні отвори, повністю проведемо консерваційні роботи цієї будівлі. Далі паралельно будемо розробляти проєкт щодо відновлення. Підрозділи ДСНС виконують власними силами ці роботи. Чому залучили саме підрозділи ДСНС? Тому що проєкт щодо консервації, далі тендери розробляти досить довго, ми не можемо чекати, тому що об’єкт культурної спадщини просто буде руйнуватися. Якщо робити через тендери, то ми б, можливо, лише в кінці цього року могли б технічно, юридично приступити до виконання робіт”, – пояснив начальник ХОВА.

Він уточнив, що наразі до робіт залучили понад 20 рятувальників і вісім одиниць спецтехніки ДСНС Харківщини та мобільного рятувального центру швидкого реагування «Суми».

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що вже розчистили понад 700 кв. м покрівлі, демонтували 15 тонн дерев’яних та металевих конструкцій, а також вивезли 12 тонн будівельного сміття. Роботи тривають.

Нагадаємо, 14 червня ворог атакував Харків “шахедами”. Після удару російського БпЛА у Художньому музеї сталася пожежа. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, спалахнули дах і горище, а вода під час гасіння потрапила до експозиційних залів. Працювати на місці було небезпечно: існувала загроза обвалу, постійно лунала повітряна тривога, але рятувальники, музейники, журналісти, небайдужі харків’яни та Терехов виносили картини. “Найцінніші експонати убезпечили ще на початку повномасштабної війни, тому головне – збережено. Водночас були пошкоджені твори графіки та сучасного мистецтва з приватних колекцій, які перебували в музеї на тимчасовому зберіганні”, – інформував мер.