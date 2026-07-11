Дві людини загинули, троє – постраждали: чим РФ обстрілювала Харківщину

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали троє людей.

“У селищі Слатине загинули чоловіки 58 і 75 років, постраждали чоловіки 51 і 83 років; у селищі Мала Данилівка зазнала гострої реакції на стрес 66-річна жінка”, – розповів Синєгубов.

За добу окупанти випустили на регіон одну “герань-2”, три “молнии”, чотири FPV-дрони, тип ще 17 БпЛА встановлюють.