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Дві людини загинули, троє – постраждали: чим РФ обстрілювала Харківщину

Події 09:01   11.07.2026
Вікторія Яковенко
Дві людини загинули, троє – постраждали: чим РФ обстрілювала Харківщину Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали троє людей.

“У селищі Слатине загинули чоловіки 58 і 75 років, постраждали чоловіки 51 і 83 років; у селищі Мала Данилівка зазнала гострої реакції на стрес 66-річна жінка”, – розповів Синєгубов.

За добу окупанти випустили на регіон одну “герань-2”, три “молнии”, чотири FPV-дрони, тип ще 17 БпЛА встановлюють.

  • Через удари у Богодухівському районі пошкоджені електромережі (селище Золочів);
  • у Куп’янському районі постраждали будівля сільськогосподарського підприємства, автомобіль, приватні будинки та зерносховище;
  • у Харківському районі пошкоджені два автомобілі (селище Слатине), шість приватних будинків, дві господарчі споруди (селище Мала Данилівка), приватний будинок, господарча споруда (село Дубівка);
  • у Чугуївському районі постраждали приватний будинок та гараж (село Тетлега).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 09:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".