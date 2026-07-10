Стало відомо, де сьогодні розміновуватимуть території

У пресслужбі ХОВА розповіли, що сьогодні, 10 липня, піротехніки займатимуться розмінуванням у Чугуївському районі Харківської області.

З 11:00 до 14:00 біля села Таранівка піротехніки займатимуться підривом вибухонебезпечних предметів, передають у ХОВА.

Тому мешканців попереджають про вибухи, які лунатимуть у цей час.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що минулої доби співробітники ГУ ДСНС України в Харківській області загасили 17 пожеж. Протягом доби рятувальники ДСНС ліквідували пʼять пожеж, спричинених ворожими обстрілами, у Богодухівському районі області, а також у місті Харкові. Внаслідок ворожих атак горіли житлова та інші будівлі, господарські споруди та автомобілі, уточнили рятувальники.