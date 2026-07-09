У вихідні вимикатимуть світло в тисячі будинків Індустріального району: адреси

У суботу та неділю, 11–12 липня, з 08:00 до 18:00 буде відсутнє електропостачання у частини мешканців Індустріального району Харкова.

Причина — невідкладні ремонтні роботи в електромережах, повідомили в АТ «Харківобленерго». Енергетики просять мешканців району з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Електропостачання буде відсутнє за такими адресами:

вул. Авангардна: 1-6, 12а, 14, 58, 63, 65;

вул. Айвазовського: б. (парна) 30-38/55;

вул. Армійська: 2, 5, 12;

пр-т Архітектора Альошина: 6, 20В, 21/43, 22, 35, 39, 41;

пр-д Барселонський: б. 2-13; (непарна) 15-25; (парна) 66-70;

2-й пр-д Баштанівський: б. 13, 16;

вул. Бекетова: б. 21,

вул. Біблика: б. 19, 48; (непарна) 57-65;

вул. Ватутіна: б. 67;

вул. Верстатна: б. 1-33, 36-39, 42-76;

3-й в-д Верстатний: б. 2-61;

4-й в-д Верстатний: б. 1-44, 52;

вул. Верстатобудівна: б. 9;

вул. Високовольтна: (парна) б. 34-60, (непарна) 55-85;

в-д Високовольтний: б. 1-5;

вул. Ворсклинська: б. 2, 4-21, 115, 117;

вул. М. Вовчка: б. 1-19;

вул. М. Водяного: б. 43-131;

вул. Генерала Момота: б. 8, 15;

вул. Генерала Шумілова: (непарна) б. 3, 9/36, 17-31;

пр-т Героїв Харкова: б. 264-274Г, 276Б, 297, 297Б, 299, 299В, 301, 301А, 303;

вул. Дністровська: (парна) б. 10-16, 22-84, (непарна) 25, 31-37;

вул. Депутатська: б. 3-17, (непарна) 25-39; (парна) 34, 42-48, 64; (непарна) 45, 51-65, 69;

вул. Довженка: б. 1, 3, 5-21, 28А;

вул. Душкіна: б. 7, 11, 26, 28;

сел. Затишшя;

пр-д Золотарівський: б. 4, 10, 13, 19;

вул. Електровозна: б. 3-11, (непарна) 15-21, 27-29а, 39-41; (парна) 22-42, 48-100/46;

пр-д Електровозний: б.2-53, 58-127;

б-р Івана Каркача: б. 1-31, (непарна) 33-81, 93, 99;

в-д Івана Каркача: б. 6-14;

пров. Івана Каркача: б. 1-16; (непарна) 19-29, 32;

пр-д Івана Каркача: б. 8-15;

пр-т Індустріальний: б. 26, 36, 43-55А, (непарна) 59-65/51, 115, 115/1; 118-148;

вул. Інгулецька: б. 31-50, 63-100;

пр-д Ірландський: б. 2-24;

вул. Канадська: б. 50-83;

вул. Карлівська: (непарна) б. 9-17; 18, 20-35,

вул. Кавалерійська: б. 3-60;

вул. Каяльська: б. 3-33, 82/86, 84;

вул. 12-го Квітня: б. 2-14А, 19, (парна) 22-36Б;

вул. Конструкторська: (парна) б. 2-20;

пров. Конструкторський: б. 4-13, 20, 20/1, 27, 27/1, 29, 41, 66, 91/1, 93, 93/1;

вул. Косарєва: б. 2-4, 7А, 7Б, 8, 13Б, 25, 26А, 41-44;

вул. Франтішека Крала: б. 4, 15, 17, 19/30-69, (парна) 70-96;

вул. Кременчуцька: б. 1-2г;

вул. Крушельницького: (непарна) б. 5-13, 21, 29-47; 48-60, 63, 110, 121, 133;

1-й пр-д Лазурний: (парна) б. 2-32/48;

2-й пр-д Лазурний: б. 1/300-18, 23-29, 32, 45, 49, 105;

вул. Лизогубівська: б. 56/74-83;

вул. Луї Пастера: б. 1-6, 8/151, 16А, (парна) 40-58/1, (непарна) 53, 107-131; 132-139, (непарна) 177-185В, 255-287; 200, 200В, 262, 264, 262Б, 288-293, 294, 296, 297, 299, 305-317, 392;

пров. Луї Пастера: б. 1-32;

3-й в-д Луї Пастера: б. 1-5;

2-й в-д Луї Пастера: б. 1/3-43/29;

4-й в-д Луї Пастера: б. 1-12;

в-д Мадридський: б. 1-25, 72, 74, 76;

вул. Механізаторів: б. 2;

вул. Миру: (непарна) б. 3-11А, 21-61; (парна) 52-118;

вул. Молодіжна: б. 62, 97, 99, 101-127а, 132-163, 208, 210, 213-216, 218, 220, 222, 224, 226, 237, 245, 247-250, 252, 254, 256-258, 260, 262/2, 264, 266;

вул. Мохнацька: б. 1-37, 44, 49-69, (парна) 70-138;

в-д Мохнацький: (непарна) б. 1-45;

2-й пр-д Неманський;

4-й пр-д Неманський: б. 3-20/89;

вул. Новицького: б. 4, 8, 10, 16, 20;

пров. Новицький: б. 3, 7, 9;

пр-т Олександрівський: (непарна) б. 67-69Е, 79-85, 99, 111-113; (парна) 122, 122А, 152-166, 170, 174-184;

вул. Олімпійська: б. 8;

вул. Пирогова: б. 8; (непарна) б. 1-49а;

сел. Плиткове: б. 12-13;

вул. Плиткова: б. 1, 1А, 1В, 1Г, 1Д, 5, 19, 19А, 42, 44, 46-50, 67-80, 93-109, 113, 117, 119, 121, 123, 127, 129-131; (парна) 52-66, 82-92, 110-124, 134-156;

тупик Плитковий: б. 1-8, 10, 12, 14;

пров. Плитковий: б. 6/7-31/34, 37/2, 56/29;

пр-д Плитковий: (парна) б. 4-12/2;

в-д Плитковий: б.3-13, 18/1, 20/2;

вул. Пономаренківська: б. 1-35, 38-51/35, 56, 58, 92-100, 107, 109, 111;

пров. Пономаренківський: б. 1-22, 24, 26, 28-30, 54; (непарна) 31-51;

пр-д Порту: б. 3-13; 236, 238, 242;

пр-д Португальський: б. 1-10, 62, 64;

вул. С. Потоцького: б. 2, 6, 9, 12, 18, 21, 30А, 32-34А, 36, 38, 38А, 41, 52, 60;

вул. Проскурівська: б. 2-6, 8;

вул. Павла Скоропадського: б. 3-4, 6-7, 11, 13, 16-18, 20, 22-25, 27-28, 30-34, 36-37, 39-47; (парна) 50-60;

вул. Підшипникова: (непарна) б. 1-33;

пров. Підшипниковий: б. 1-15, 57, 59;

вул. Роганська: б. 2-78, 80/1, 80/2, 83-91, 93/1-96, 99-113; (парна) 114-128;

пров. Роганський: (непарна) б. 1-31;

пр-д Роганський: б. 3-14, 16, 19-27, 29;

пр-д Сепараторний: (непарна) б. 7-15/28;

пров. Студеноцький: б. 1-34;

вул. Таджицька: б. 3, 5, 17;

вул. Таращанська: б. 1, 6, 8-11, 13, 16-19, 21, 23;

вул. Тархова: б. 1-9;

вул. Татліна: б. 59А-88;

вул. Тиха: б. 5-8;

вул. С. Тюленіна: б. 6-22;

вул. Тясминська: б. 1-20, 27-32, 63-100;

вул. Уютна: б. 1/1;

вул. Фасадна: б. 18, 20, (непарна) 23-35;

вул. Хотомлянська: б. 26А;

вул. ХТЗ: б. 10, 13/1-43, 45, (парна) 48-66, 76; 81, 81а, 81/2, 86;

вул. Ценковського: б. 22-42;

вул. Шарикова: б. 3, 5, 5а, 15/2, 17, 19-22, 24, 26-27, 29, 36-54;

пр-д Шариковий: б. 4, 8а-15, 17-31, 34-38, 40а, 43, 45/1, 45, 49-68.

Раніше в АТ «Харківобленерго» повідомили, що 11 липня з 08:00 до 17:00 частково буде знеструмлено частину Київського району міста.