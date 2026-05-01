Дива не сталося: жінок-«ухилянток» не зняли з військового обліку в ТЦК

Попри гучні промови і обіцянки з трибуни Верховної Ради міністра оборони України Михайла Федорова, понад пів сотні жінок, що раптом опинилися без свого відома на військовому обліку, там і залишаються. Хоча Федоров пообіцяв, що їх знімуть з військового обліку до кінця квітня. Представники Міноборони заявляли, що немає законного механізму, щоб зняти цих жінок з обліку. Потрібно вносити зміни до законодавства. Проте виявилися, що в країні вже є закон, у якому прописаний необхідний механізм. Але його чомусь досі не застосували.

«Знеособлення» у «Реєстрі+» виявилося хитрощами

Усі ці розповіді, що спочатку «знеособлять», а потім приберуть з обліку, виявилися брехнею, каже «несподівана ухилянтка» Ірина Логінова. Вона першою підняла проблему того, як цивільних жінок без їхнього відома роблять військовозобов’язаними. А на додачу — подають до розшуку як злісних ухилянток. Власне Логінова опинилася в такій ситуації стараннями Шевченківського районного ТЦК Харкова. А згодом виявила, що далеко не одна така.

«Зараз ми просто не бачимо свої відомості в «Реєстрі+». Тим, хто гучніше за інших про це говорив, закрили доступ до нього. А всю інформацію про нас залишили, її чудово бачать у ТЦК», – розповідає Ірина.

Вона не приховує розчарування. Адже місяць минув, але обіцянку Міноборони виправити помилку ТЦК так і не виконали.

«Я написала представнику Міноборони у вівторок, що ж це за «знеособлення», якщо всі мої дані є в реєстрі, я на обліку і мене легко знайти? Єдине, що я сама себе не можу знайти. На що він вже відповів, що зробили «заглушки», за якими ви дійсно себе не бачите», – каже товаришка по нещастю Ірини харків’янка Галина Цехмістро.

У Міноборони не знають закон?

Тривалий час жінкам, з їхніх слів, представники Міноборони і ТЦК розповідали, що наразі ніяких законних підстав для того, щоб прибрати інформацію про них із «Реєстру+» не існує. Мовляв, треба чекати, поки нардепи приймуть відповідний закон. На якій стадії розробка потрібного законопроєкту, «Об’єктив» запитав у законотворців. І виявилося, що в законодавстві всі потрібні норми вже є.

Питання можуть вирішити постановою Міністерства оборони, каже народний депутат Олександр Бакумов і сходу відкриває закон, що давно вже діє.

«Відомості про громадян, які не є призовниками, військовозобов’язаними і резервістами, знищуються суб’єктами реєстру, відповідно до порядку ведення реєстру, затвердженого держателем реєстру. Стаття 13 закону України «Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів». Частина 2 статті 13 – законом все врегульовано. Адміністративним держателем реєстру є Міністерство оборони. Відповідно до цього порядку усі дані знищуються, тобто видаляються, якщо ця особа, яку внесли, не є відповідним призовником військовозобов’язаним та резервістом. Верховна Рада України свою роботу виконала на 100% у цьому випадку давно, ще закладаючи це в основі закону», – пояснив Бакумов.

Тож не відповідає дійсності інформація про те, що потрібно прийняти новий закон, аби прибрати цих жінок із «Реєстру+».

Жінки, яких поставили на облік, знову звернуться до Уряду

«Я знаю, що це питання було, і ним займалося Міністерство оборони і, відповідно, вони мали його вирішити в робочому порядку. А якщо Міністерство оборони намагається щось загальмувати, давайте ми підготуємо запит або звернення. Дайте мені цих жінок, кого не виключили з реєстру. Ми знову порушимо це питання і будемо вирішувати його в офіційному порядку з урядом», – підсумував Олександр Бакумов.

Що власне редакція МГ «Об’єктив» і зробила, з’єднавши постраждалих жінок із нардепом. Ми продовжимо спостерігати за цією ситуацію, доки усі данні про цивільних жінок не знищать, згідно з чинним законом, з реєстру військовозобов’язаних.

Щоб остаточно розставити усі крапки над «І», ми звернулися за офіційним коментарем до Міністерства оборони, процитувавши закон, чим, видається, здивували пресслужбу установи. Офіційна відповідь Міноборони, як тільки редакція її отримує, буде опублікована на нашому сайті.