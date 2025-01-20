“Повинні зняти балаклави”: комітети ВР обговорили ситуацію з ТЦК, що далі

Люди, уповноважені проводити мобілізаційні заходи в Україні, повинні зняти балаклави. Такого консенсусу досягли на спільному засіданні представники комітетів Верховної Ради з питань нацбезпеки та правоохоронної діяльності, інформує нардеп Олександр Бакумов.

Також, за словами Бакумова, представники комітетів солідарні, що особи, які проводять мобілізацію, мають:

– представлятися та показувати службові посвідчення на вимогу громадян;

– не реалізовувати безпідставно спецзаходи, зокрема антитерористичні, розвідувальні тощо, з метою виконання мобілізаційних завдань;

– реалізовувати будь-які дії щодо обмеження прав і свобод громадян виключно на підставі закону.

“Якщо коротко, то одні органи влади “перекидають” відповідальність на інші. Закон про посилення мобілізації, ухвалений Радою, не працює, як мав би працювати. Замість системи обліку, належного оповіщення, адмінпостанов, штрафів, виконавчих проваджень та інших законних заходів для правопорушників, – блокпости, перекриття міських доріг для всіх, бусифікація тощо. Представник Офісу омбудсмена під час засідання влучно назвав це “хаосом”, – розповів Бакумов.

Тепер комітети направлять запити до міністерств, силових структур та правоохоронних органів, а після отримання відповідей призначать нове засідання, повідомив нардеп.

Згідно з попередніми домовленостями, правоохоронний комітет ВР розробить та внесе зміни до законодавства щодо кримінальної відповідальності представників держави за порушення порядку призову громадян на військову службу. Також буде встановлена відповідальність лікарів-членів ВВК за порушення порядку проведення медоглядів, зокрема визнання непридатними придатних осіб та навпаки.

Нагадаємо, раніше нардеп Олександр Бакумов у ході виступу у Верховній Раді назвав неприйнятною ситуацію з мобілізацією у Харкові. “Це тотальне блокування вулиць блоками, коли авто навіть не можуть виїхати. Це якась, вибачте мене, фільтрація населення. Так, це неналежні засоби, неналежні заходи, які вживаються”, – констатував Бакумов.

Пізніше він повідомив у своєму телеграмі, що силові комітети ВР запросять на спільне засідання для обговорення мобілізації.