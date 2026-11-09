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У Харкові затримали співробітника ТЦК: у чому підозрюють

Події 19:45   09.11.2026
Тетяна Литвіна
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У Харкові затримали співробітника ТЦК: у чому підозрюють

Копи вважають, що 54-річний працівник районного ТЦК та СП у Харкові обіцяв за гроші посприяти в отриманні відстрочки від мобілізації. Військовослужбовця затримано, йому загрожує до 10 років, поінформували в облуправлінні поліції.

За даними слідства, начальник одного з відділень ТЦК та СП, використовуючи службове становище, пропонував за хабар допомагати знімати військовозобов’язаних із розшуку та оформляти медичні документи для отримання відстрочки від призову на військову службу.

задержание сотрудника ТЦК Харьков

У поліції кажуть, що у вересні військовослужбовець познайомився з військовозобов’язаним, який хотів уникнути мобілізації, і запропонував допомогти вирішити це питання. Спочатку він нібито попросив 300 доларів. Після чого запропонував пройти стаціонарне лікування, щоб мати “підстави” для військово-лікарської комісії дати відстрочку від призову. За це він попросив 1500 доларів. 3 листопада чиновник отримав другу частину коштів.

задержание сотрудника ТЦК Харьков

Того ж дня правоохоронці провели обшуки будинку у фігуранта, у його службовому кабінеті та автомобілях. Вилучено планшет, ноутбук, копії медичних документів, мобільний телефон, авто та гроші.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди посадовцем) КК України. Суд відправив його до СІЗО із правом внесення застави.

задержание сотрудника ТЦК Харьков

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Нагадаємо, Верховний суд підтвердив стягнення понад 4 млн грн активів сім’ї екскерівника Харківського обласного ТЦК — автомобілів Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та BMW X6 2023 року. ВАКС визнав обидва автомобілі необґрунтованими.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 19:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи вважають, що 54-річний працівник районного ТЦК та СП у Харкові обіцяв за гроші посприяти в отриманні відстрочки від мобілізації.".