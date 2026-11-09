У Харкові затримали співробітника ТЦК: у чому підозрюють

Копи вважають, що 54-річний працівник районного ТЦК та СП у Харкові обіцяв за гроші посприяти в отриманні відстрочки від мобілізації. Військовослужбовця затримано, йому загрожує до 10 років, поінформували в облуправлінні поліції.

За даними слідства, начальник одного з відділень ТЦК та СП, використовуючи службове становище, пропонував за хабар допомагати знімати військовозобов’язаних із розшуку та оформляти медичні документи для отримання відстрочки від призову на військову службу.

У поліції кажуть, що у вересні військовослужбовець познайомився з військовозобов’язаним, який хотів уникнути мобілізації, і запропонував допомогти вирішити це питання. Спочатку він нібито попросив 300 доларів. Після чого запропонував пройти стаціонарне лікування, щоб мати “підстави” для військово-лікарської комісії дати відстрочку від призову. За це він попросив 1500 доларів. 3 листопада чиновник отримав другу частину коштів.

Того ж дня правоохоронці провели обшуки будинку у фігуранта, у його службовому кабінеті та автомобілях. Вилучено планшет, ноутбук, копії медичних документів, мобільний телефон, авто та гроші.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди посадовцем) КК України. Суд відправив його до СІЗО із правом внесення застави.

Нагадаємо, Верховний суд підтвердив стягнення понад 4 млн грн активів сім’ї екскерівника Харківського обласного ТЦК — автомобілів Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та BMW X6 2023 року. ВАКС визнав обидва автомобілі необґрунтованими.