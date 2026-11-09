Дрон атакував автомобіль у Київському районі, є постраждалий

Російський дрон влучив в автомобіль у Київському районі Харкова. За попередньою інформацією, одна людина постраждала, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 20.00. Менше ніж за годину по Київському району було завдано повторного удару, повідомив мер Ігор Терехов. Наслідки уточнюються.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Сьогодні Київський район уже був під ударом. Внаслідок удару ворожого БпЛА поранення отримала дитина. Також постраждали ще чотири особи. Мер Харкова Ігор Терехов писав про удар по багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що пошкоджено авто та скління магазину. За інформацією обласної прокуратури, російський FPV-дрон близько 14:00 вдарив біля магазину господарських товарів.