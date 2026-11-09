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Дрон атаковал автомобиль в Киевском районе, есть пострадавший

Происшествия 20:00   09.11.2026
Татьяна Литвина
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Дрон атаковал автомобиль в Киевском районе, есть пострадавший Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Российский дрон попал в автомобиль в Киевском районе Харькова. По предварительной информации, один человек пострадал, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 20:00. Меньше чем через час по Киевскому району был нанесен повторный удар, сообщил мэр Игорь Терехов. Последствия уточняются.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Сегодня Киевский район уже был под ударом. В результате удара вражеского БпЛА ранения получил ребенок. Также пострадали еще четыре человека. Мэр Харькова Игорь Терехов писал об ударе по многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что повреждены авто и остекление магазина. По информации областной прокуратуры, российский FPV-дрон около 14:00 попал возле магазина хозяйственных товаров.

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Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский дрон попал в автомобиль в Киевском районе Харькова. По предварительной информации, один человек пострадал, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".