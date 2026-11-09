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«Больная тема» — Терехов о ситуации с отоплением и светом в Харькове

Общество 15:11   09.11.2026
Виктория Яковенко
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«Больная тема» — Терехов о ситуации с отоплением и светом в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за прицельных ударов РФ по объектам теплоснабжения часть домов в городе до сих пор остается без отопления. Отмечает: коммунальщики круглосуточно работают над подачей тепла.

«Очень больная тема сейчас — тепло и энергетика. Харьков, как и другие украинские города, находится в сложной ситуации из-за российских ударов по энергетике всей страны. Разрушены и повреждены электростанции и сети. Последствия ощущаем мы все», — отметил городской голова.

Он также добавил, что обратились к энергетикам с просьбой, насколько это технически возможно, сократить отключение света там, где сейчас нет отопления.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 15:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за прицельных ударов РФ по объектам теплоснабжения часть домов в городе до сих пор остается без отопления.".