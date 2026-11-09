«Больная тема» — Терехов о ситуации с отоплением и светом в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за прицельных ударов РФ по объектам теплоснабжения часть домов в городе до сих пор остается без отопления. Отмечает: коммунальщики круглосуточно работают над подачей тепла.

«Очень больная тема сейчас — тепло и энергетика. Харьков, как и другие украинские города, находится в сложной ситуации из-за российских ударов по энергетике всей страны. Разрушены и повреждены электростанции и сети. Последствия ощущаем мы все», — отметил городской голова.

Он также добавил, что обратились к энергетикам с просьбой, насколько это технически возможно, сократить отключение света там, где сейчас нет отопления.