“Болюча тема” – Терехов про ситуацію з опаленням та світлом у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через прицільні удари РФ по об’єктах теплопостачання частина будинків у місті досі залишається без опалення. Зазначає: комунальники цілодобово працюють над подачею тепла.

“Дуже болюча тема зараз – тепло та енергетика. Харків, як і інші українські міста, перебуває у складній ситуації через російські удари по енергетиці всієї країни. Зруйновані та пошкоджені електростанції й мережі. Наслідки відчуваємо ми всі”, – зазначив міський голова.

Він також додав, що наразі звернулися до енергетиків із проханням, наскільки це технічно можливо, скоротити відключення світла там, де зараз немає опалення.