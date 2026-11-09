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“Болюча тема” – Терехов про ситуацію з опаленням та світлом у Харкові

Суспільство 15:11   09.11.2026
Вікторія Яковенко
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“Болюча тема” – Терехов про ситуацію з опаленням та світлом у Харкові Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через прицільні удари РФ по об’єктах теплопостачання частина будинків у місті досі залишається без опалення. Зазначає: комунальники цілодобово працюють над подачею тепла.

“Дуже болюча тема зараз – тепло та енергетика. Харків, як і інші українські міста, перебуває у складній ситуації через російські удари по енергетиці всієї країни. Зруйновані та пошкоджені електростанції й мережі. Наслідки відчуваємо ми всі”, – зазначив міський голова.

Він також додав, що наразі звернулися до енергетиків із проханням, наскільки це технічно можливо, скоротити відключення світла там, де зараз немає опалення.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 15:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через прицільні удари РФ по об’єктах теплопостачання частина будинків у місті досі залишається без опалення.".