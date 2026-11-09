Аварійні відключення розпочалися на Харківщині – коли повернуть світло

Вранці 9 листопада в АТ “Харківобленерго” повідомили, що на Харківщині застосували аварійні відключення світла.

Це пов’язано із складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, що склалася внаслідок ворожих обстрілів. Фахівці вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

“Просимо з розумінням поставитися до ситуації та максимально ощадливо споживати електроенергію. Дякуємо за розуміння та підтримку!“, – написали енергетики.

І підкреслили, що паралельно продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла.