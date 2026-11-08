Як відключатимуть світло 8 листопада в Харківській області: графіки

У неділю, 8 листопада, на Харківщині продовжуватимуть діяти графіки погодинних відключень, попередили в Харківобленерго.

Причиною відключень є складна ситуація в Об’єднаній енергосистемі, що склалася через російські обстріли.

Години відсутності електропостачання на Харківщині по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) наступні:

1.1 04:00–07:30; 11:00–18:00

1.2 04:00–07:30; 11:00–18:00

2.1 00:00–07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00

2.2 04:00-07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00

3.1 07:00–11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30

4.1 07:30-11:00; 14:30-21:30

4.2 07:30-11:00; 14:30-21:30

5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

6.1 00:00–04:00; 09:00–14:30; 18:00–24:00

6.2 00:00–04:00; 09:00–14:30; 18:00–24:00

Список адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.