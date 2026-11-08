Як відключатимуть світло 8 листопада в Харківській області: графіки
У неділю, 8 листопада, на Харківщині продовжуватимуть діяти графіки погодинних відключень, попередили в Харківобленерго.
Причиною відключень є складна ситуація в Об’єднаній енергосистемі, що склалася через російські обстріли.
Години відсутності електропостачання на Харківщині по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) наступні:
1.1 04:00–07:30; 11:00–18:00
1.2 04:00–07:30; 11:00–18:00
2.1 00:00–07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00
2.2 04:00-07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00
3.1 07:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
4.1 07:30-11:00; 14:30-21:30
4.2 07:30-11:00; 14:30-21:30
5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
6.1 00:00–04:00; 09:00–14:30; 18:00–24:00
6.2 00:00–04:00; 09:00–14:30; 18:00–24:00
Список адрес по чергах – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.