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Як відключатимуть світло 8 листопада в Харківській області: графіки

Суспільство 07:50   08.11.2026
Оксана Горун
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Як відключатимуть світло 8 листопада в Харківській області: графіки Фото: ХМР

У неділю, 8 листопада, на Харківщині продовжуватимуть діяти графіки погодинних відключень, попередили в Харківобленерго. 

Причиною відключень є складна ситуація в Об’єднаній енергосистемі, що склалася через російські обстріли.

Години відсутності електропостачання на Харківщині по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) наступні:

1.1 04:00–07:30; 11:00–18:00
1.2 04:00–07:30; 11:00–18:00
2.1 00:00–07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00
2.2 04:00-07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00
3.1 07:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
4.1 07:30-11:00; 14:30-21:30
4.2 07:30-11:00; 14:30-21:30
5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
6.1 00:00–04:00; 09:00–14:30; 18:00–24:00
6.2 00:00–04:00; 09:00–14:30; 18:00–24:00

Список адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 07:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 8 листопада, на Харківщині продовжуватимуть діяти графіки погодинних відключень, попередили в Харківобленерго".