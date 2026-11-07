Армія РФ вдарила “бандеролями” по Харкову: горять промислова будівля та авто

Двома ракетами “Бандероль” вдарили російські військові по Слобідському району Харкова вранці 7 листопада.

Доповнено об 11:30. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, обидва удари припали по Слобідському району. Там почалася пожежа у промисловій будівлі, горять близько десяти авто, пошкоджені багатоквартирні будинки, кілька тролейбусів.

У Слобідському районі прилетіло по нежитловій будівлі, зруйновані третій та четвертий поверхи, уточнює начальник ХОВА Олег Синєгубов.

11:08. Вибухи пролунали близько 11:00, і невдовзі перший “приліт” у Немишлянському районі підтвердив мер Ігор Терехов.

За кілька хвилин він повідомив про ще одне влучення “бандеролі” – у Слобідському районі.

Як інформували МГ «Об’єктив», 6 листопада Харків тероризували FPV-дрони. Перші два впали у Київському районі. У другому випадку відомо, що о 16:45 FPV атакував Volkswagen Golf під час руху. 55-річна жінка, яка була за кермом, отримала гостру реакцію на стрес. Третій дрон о 17:20 вдарив по парковці біля універмагу в Салтівському районі. Безпілотник влучив в асфальт, пошкоджені чотири автомобілі. Близько 00:50 7 листопада FPV-дрон поцілив у балкон на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку у Київському районі. Минулося без постраждалих.