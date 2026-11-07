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Курилівка й Ківшарівка: у РФ визнали, що не контролюють села під Куп’янськом

Фронт 08:32   07.11.2026
Олена Нагорна
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Курилівка й Ківшарівка: у РФ визнали, що не контролюють села під Куп’янськом

Російські війська продовжили наступальні операції на північ від Куп’янська 5 і 6 листопада, але, як повідомляється, зазнають труднощів зі постачанням і закріпленням позицій у місті та поблизу нього.

Джерело, що висвітлює діяльність російського угруповання військ «Запад», заявило 6 листопада, що українські сили діють у Кучерівці, Петропавлівці, Курилівці та Ківшарівці, і військові РФ їх не контролюють, як і позиції в Куп’янську на правобережжі Осколу, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Однак заява джерела, швидше за все, не свідчить про нещодавні українські контратаки. Джерело також заявило, що російські війська продовжують відчувати проблеми з постачанням своїх позицій у самому Куп’янську — можливо, в результаті української операції «Велес», яка порушила шляхи постачання російських сил у місто через підземні трубопроводи, — і що деякі батальйони у складі 347-го мотострілецького полку (47-та танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія, Московський військовий округ) в районі Табаївки-Глушківки втратили близько половини свого особового складу. Російський «військкор» заявив, що російські війська захопили Соболівку (одразу на захід від Куп’янська)», — цитує російські джерела ISW, не даючи своєї оцінки цим заявам.

Ще одне джерело з РФ заявило 6 листопада, що українські сили контратакують у районі Борівської Андріївки Ізюмського району.

За даними Інституту, на півночі Харківської області 5 і 6 листопада росіяни атакували, але не просунулися, а на Великобурлуцькому напрямку активності не виявляли.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2026 в 08:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ продовжили наступальні операції на північ від Куп’янська, але, як повідомляється, зазнають труднощів зі постачанням і закріпленням позицій у місті та поблизу нього.".