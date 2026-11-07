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Куриловка и Ковшаровка: в РФ признали, что не контролируют села под Купянском

Фронт 08:32   07.11.2026
Елена Нагорная
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Куриловка и Ковшаровка: в РФ признали, что не контролируют села под Купянском

Российские войска продолжили наступательные операции к северу от Купянска 5 и 6 ноября, но, как сообщается, испытывают трудности со снабжением и закреплением позиций в городе и поблизости.

Источник, освещающий деятельность российской группировки войск «Запад», заявил 6 ноября, что украинские силы действуют в Кучеровке, Петропавловке, Куриловке и Ковшаровке, и военные РФ их не контролируют, как и позиции в Купянске на правобережье Оскола, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

“Однако заявление источника, скорее всего, не свидетельствует о недавних украинских контратаках. Источник также заявил, что российские войска продолжают испытывать проблемы со снабжением своих позиций в самом Купянске — возможно, в результате украинской операции «Велес», которая нарушила пути снабжения российских сил в город через подземные трубопроводы, — и что некоторые батальоны в составе 347-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия [ГТА], Московский военный округ [МВО]) в районе Табаевки-Глушковки потеряли около половины своего личного состава. Российский «военкор» заявил, что российские войска захватили Соболевку (сразу к западу от Купянска)”, — цитирует российские источники ISW, не давая своей оценки этим заявлениям.

Еще один источник из РФ заявил 6 ноября, что украинские силы контратакуют в районе Боровской Андреевки Изюмского района.

По данным Института, на севере Харьковской области 5 и 6 ноября россияне атаковали, но не продвинулись, а на Великобурлукском направлении активности не проявляли.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2026 в 08:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продолжили наступательные операции к северу от Купянска, но, как сообщается, испытывают трудности со снабжением и закреплением позиций в городе и поблизости.".