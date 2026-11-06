Суд поставил точку в деле об элитных авто семьи экс-военкома Харьковщины

Верховный суд подтвердил взыскание более 4 млн грн активов семьи экс-руководителя Харьковского областного ТЦК — автомобили Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и BMW X6 2023 года.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решение Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Речь идет о двух автомобилях – BMW X6 2023 года выпуска и Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска. Их общая стоимость составляет более 4,85 млн грн.

В течение 2023-2024 годов автомобили приобрели близкие родственники военнослужащего. В то время он занимал должность начальника районного ТЦК и СП, а затем — и. о. начальника Харьковского областного ТЦК и СП.

В мае 2025 года работники ГБР совместно с НАПК установили, что официальные доходы военнослужащего и его семьи не позволяли приобрести такое имущество.

9 января 2026 года ВАКС признал оба автомобиля необоснованными активами и принял взыскать в доход государства один из них и стоимость другого — в общей сложности более 4 млн грн. Апелляционная палата ВАКС поддержала это решение. Теперь его законность подтвердил и Верховный суд.

«Решение Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит», — прокомментировали в ГБР.

По данным издания «Антикор», речь идет о бывшем и.о. начальника Харьковского областного ТЦК и СП Артеме Требесове.

Напомним, экс-начальника районного ТЦК и СП в Харькове подозревают во вмешательстве в систему «Оберіг» ради завышения показателей мобилизацией. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.