Зеленский предупредил о предстоящих ударах по энергетике и мостам

В вечернем обращении 6 ноября Владимир Зеленский сообщил, что РФ готовит новые удары по Украине. Основными целями будут энергетика, мосты через Днепр, гражданская инфраструктура.

«Мы сейчас имеем информацию от готовящейся нового удара разведки – по энергетике, по нашим мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре. Воздушные Силы и Вооруженные Силы Украины готовятся к защите. Это непросто. Нужны перехватчики для «петриотов», каждая договоренность – важна, каждый день в поставках – очень важна. И очень просим партнеров не откладывать поставки на потом. Пожалуйста, берегите себя, учитывая угрозу ракет. Слава Украине!» — сказал глава государства.

Видео: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, есть вероятность, что гибридные ракеты «бандероль» или «Дань-Т» россияне могут адаптироваться к запуску и с самолетов тактической авиации, рассказал МГ «Объектив» Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.