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Зеленский предупредил о предстоящих ударах по энергетике и мостам

Общество 21:33   06.11.2026
Татьяна Литвина
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Зеленский предупредил о предстоящих ударах по энергетике и мостам Фото: Владимир Зеленский/Telegram

В вечернем обращении 6 ноября Владимир Зеленский сообщил, что РФ готовит новые удары по Украине. Основными целями будут энергетика, мосты через Днепр, гражданская инфраструктура. 

«Мы сейчас имеем информацию от готовящейся нового удара разведки – по энергетике, по нашим мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре. Воздушные Силы и Вооруженные Силы Украины готовятся к защите. Это непросто. Нужны перехватчики для «петриотов», каждая договоренность – важна, каждый день в поставках – очень важна. И очень просим партнеров не откладывать поставки на потом. Пожалуйста, берегите себя, учитывая угрозу ракет. Слава Украине!» — сказал глава государства.

Видео: t.me/V_Zelenskiy_official

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Напомним, есть вероятность, что гибридные ракеты «бандероль» или «Дань-Т» россияне могут адаптироваться к запуску и с самолетов тактической авиации, рассказал МГ «Объектив» Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 21:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечернем обращении 6 ноября Владимир Зеленский сообщил, что РФ готовит новые удары по Украине. Основными целями будет, в частности, энергетика.".