Как будут отключать свет 7 ноября на Харьковщине – графики

Завтра, 7 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.

Графики, передают в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 03:30–06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00

1.2 07:00–10:30; 14:00–21:00

2.1 06:00–10:30; 14:00–21:00

2.2 06:00-10:30; 14:00–21:00

3.1 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

3.2 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

4.1 00:00–03:30; 17:30-24:00

4.2 00:00–03:30; 17:30-24:00

5.1 00:00–07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00

5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00

6.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Напомним, в субботу, 7 ноября, в Харькове и области ожидают небольшой снег, мокрый снег. Ночью температура воздуха упадет ниже нуля.