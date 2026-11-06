Как будут отключать свет 7 ноября на Харьковщине – графики
Завтра, 7 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Графики, передают в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 03:30–06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00
- 1.2 07:00–10:30; 14:00–21:00
- 2.1 06:00–10:30; 14:00–21:00
- 2.2 06:00-10:30; 14:00–21:00
- 3.1 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
- 3.2 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
- 4.1 00:00–03:30; 17:30-24:00
- 4.2 00:00–03:30; 17:30-24:00
- 5.1 00:00–07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00
- 5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00
- 6.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
- 6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
Список адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).
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Напомним, в субботу, 7 ноября, в Харькове и области ожидают небольшой снег, мокрый снег. Ночью температура воздуха упадет ниже нуля.