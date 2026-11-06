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Как будут отключать свет 7 ноября на Харьковщине – графики

Экономика 20:58   06.11.2026
Татьяна Литвина
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Как будут отключать свет 7 ноября на Харьковщине – графики

Завтра, 7 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.

Графики, передают в АО «Харьковоблэнерго», будут действовать с 00:00 до 24:00.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 03:30–06:00; 07:00-10:30; 14:00–21:00
  • 1.2 07:00–10:30; 14:00–21:00
  • 2.1 06:00–10:30; 14:00–21:00
  • 2.2 06:00-10:30; 14:00–21:00
  • 3.1 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
  • 3.2 00:00–03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
  • 4.1 00:00–03:30; 17:30-24:00
  • 4.2 00:00–03:30; 17:30-24:00
  • 5.1 00:00–07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00
  • 5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00
  • 6.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
  • 6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Читайте также: Новые угрозы для Харькова: почему воздушная тревога стала критичнее

Напомним, в субботу, 7 ноября, в Харькове и области ожидают небольшой снег, мокрый снег. Ночью температура воздуха упадет ниже нуля.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 20:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 7 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Графики будут действовать с 00:00 до 24:00.".