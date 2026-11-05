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Из-за проблем с электроэнергией в Харькове может задерживаться метро

Транспорт 09:30   05.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Из-за проблем с электроэнергией в Харькове может задерживаться метро

Утром 5 ноября в КП «Харьковский метрополитен» предупредили о возможных задержках поездов в подземке. Проблемы с движением возникли из-за проблем с электроэнергией. 

В КП объяснили: в городе наблюдается нестабильное напряжение. Ввиду этого возможны задержки поездов на Холодногорско-заводской линии.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что Харьков уже несколько суток ощущает последствия российских ударов по энергетике. По данным первого заместителя Министра энергетики Артема Некрасова, 4 ноября в большинстве регионов Украины действовали графики, но в Харьковской области применили аварийные отключения. Он объяснил: причина – в повреждении оборудования и снижении уровня напряжения в высоковольтной сети. Некрасов не стал прогнозировать, когда графики станут четкими. Только отметил: возвращение в ГПО будет «после стабилизации ситуации в энергосистеме». Российские «Искандеры» накануне попали в объекты, обеспечивающие критическую инфраструктуру Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Он назвал последствия произошедших 3 ноября ударов «очень серьезными». В части домов города исчез не только свет, но и теплоснабжение. В настоящее время возобновили работу городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, созданного в прошлом году. Первое заседание провели вчера на одном из объектов, по которому попал враг.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 09:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проблемы с движением возникли из-за проблем с электроэнергией. ".