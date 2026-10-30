Плесень в квартире: как избавиться и чем опасна

Плесень в доме вызывает тяжелые формы аллергии и болезни дыхательной системы, но ее можно «победить». Как эффективно бороться с плесенью, исследовал «Объектив».

Плесень атакует дома с разрушениями и без отопления

До начала великой войны плесень была нечастым гостем в квартирах харьковчан из-за сухого климата летом и централизованного отопления зимой. На нее традиционно жаловались жители приморских, северных и горных регионов Украины, где часты обильные и долговременные дожди.

Но теперь жители домов, поврежденных в результате прилетов (а таких в Харькове тысячи), сталкиваются с тем, что эта напасть стремительно распространяется в жилье. Оказалось, что для появления плесени необязательно иметь разбитую крышу или гнилые трубы в подвале – достаточно нескольких не герметично закрытых окон в подъезде.

Плесень провоцирует аллергии и болезни органов дыхания

Влажность и плесень в помещении могут негативно влиять на здоровье, напоминают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины». И приводят симптомы, обычно возникающие из-за грибка на стенах.

«Заложенность носа, чихание и насморк. Кашель, раздражение горла и затрудненное дыхание. Покраснение, зуд и раздражение глаз. Обострение аллергических заболеваний и бронхиальной астмы. Особенно чувствительны к воздействию плесени могут быть люди с астмой, аллергией и заболеваниями органов дыхания», — подчеркивают санитарные врачи.

К тяжелым заболеваниям, которые могут вызвать плесень в жилье, относятся аспергиллез (микоз легких), токсическое поражение легких и внутренних органов некоторыми видами черной плесени (например, Stachybotrys), выделяющих ядовитые микотоксины, и аллергический альвеолит («легкие фермера»).

Поэтому санитарные врачи советуют предотвращать образование плесени и убирать ее немедленно, если появилась.

Чтобы избежать развития грибка, проветривайте и осушайте воздух

Для развития плесени нужны спертый стоячий воздух и чрезмерная влажность. Поэтому один из способов, предотвращающий появление плесени, это регулярное проветривание. Проверьте и тщательно помойте все вытяжки на кухне, туалете и ванной.

Чтобы воздух свободно циркулировал в комнатах, не прикрывайте стены большими массивными шкафами, не ставьте мебель плотно и вплотную к стенам.

Следующий шаг – следует контролировать влажность, оптимальный уровень которой в доме должен быть 50–60%. Эксперты рекомендуют использовать бытовые осушители воздуха, которые можно приобрести в интернете или крупных торговых сетях.

Уксус убирает плесень лучше средств с хлором

Если плесень уже появилась, следует немедленно ее убрать. В торговых сетях много средств для удаления грибка на базе хлора. Но они имеют чисто косметический эффект: на время осветляют пораженную поверхность, которая через несколько недель снова покрывается плесенью.

Гораздо эффективнее в бытовой борьбе с грибком оказались столовый уксус (9%) и перекись водорода (3%). Эти вещества (одновременно их не применяют!) нужно нанести на пораженный участок пульверизатором или тряпкой, подождать некоторое время, а затем убрать. Следует помнить, что перекись водорода обесцвечивает покрытие.

Уничтожить плесень можно профессиональными антисептическими средствами

Но если плесени на стенах очень много, нужно использовать профессиональные средства борьбы, продающиеся в строительных магазинах. Ведь споры грибка уже проникли в камень.

Сначала плесень следует механически зачистить шпателем до основания. Но перед процедурой обязательно надеть респиратор и очки, чтобы споры грибов не попали на слизистую дыхательных путей и в глаза.

Следующий шаг: нанести антисептическое средство от грибка на пораженный участок и на 20-30 см вокруг него. Грибница обычно выходит за ареал пятна, которое можно увидеть. Держать средство нужно столько времени, сколько рекомендовал в инструкции изготовитель. А при сильном поражении даже повторно обработать место через несколько дней.

Что касается специализированных антисептических средств для стен и потолков, то строители рекомендуют Aura, Eskaro, Grover.

После обработки стены покрывают антигрибковой грунтовкой, что предотвращает дальнейшее прорастание спор. И уже после этого обработанные поверхности шпаклюют, окрашивают или клеят на них обои.