Украина возобновила обстрелы российских НПЗ: сильный пожар в Самарской области

Спустя достаточно длительный перерыв Силы обороны Украины возобновили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Прилеты» по НПЗ подтвердил волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Он отметил, что после атак ВСУ загорелся Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.

Также Стренеко отметил, что обстрелянный НПЗ является одним из крупнейших в регионе.

«Предприятие ежегодно перерабатывает около 8 миллионов тонн нефти и производит, в частности, дизельное топливо, бензин и реактивное авиационное топливо», – добавил он.